「日経225オプション」11月限コール手口情報（23日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 129( 129)
SBI証券 108( 106)
松井証券 7( 7)
マネックス証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
SBI証券 24( 14)
楽天証券 10( 10)
日産証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万8625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万8375円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 129( 129)
SBI証券 108( 106)
松井証券 7( 7)
マネックス証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
SBI証券 24( 14)
楽天証券 10( 10)
日産証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万8625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万8375円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース