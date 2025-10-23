「日経225オプション」11月限コール手口情報（23日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、23日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
BNPパリバ証券 13( 13)
モルガンMUFG証券 10( 10)
岩井コスモ証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
SBI証券 6( 2)
◯4万9375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯4万9125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 1( 1)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 68( 68)
バークレイズ証券 58( 58)
ABNクリアリン証券 51( 51)
SBI証券 19( 15)
松井証券 15( 15)
BNPパリバ証券 9( 9)
楽天証券 5( 5)
安藤証券 3( 3)
JPモルガン証券 103( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 100( 0)
◯4万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯4万8625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
モルガンMUFG証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
SBI証券 6( 0)
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
みずほ証券 8( 8)
楽天証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 10( 0)
◯4万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
BNPパリバ証券 13( 13)
モルガンMUFG証券 10( 10)
岩井コスモ証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
SBI証券 6( 2)
◯4万9375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
BNPパリバ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯4万9125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 1( 1)
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 68( 68)
バークレイズ証券 58( 58)
ABNクリアリン証券 51( 51)
SBI証券 19( 15)
松井証券 15( 15)
BNPパリバ証券 9( 9)
楽天証券 5( 5)
安藤証券 3( 3)
JPモルガン証券 103( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 100( 0)
◯4万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯4万8625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
モルガンMUFG証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
SBI証券 6( 0)
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
みずほ証券 8( 8)
楽天証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
SBI証券 10( 0)
◯4万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース