「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、Hondaの片山皓心投手（26＝桐蔭横浜大）がDeNAに4位で指名された。

31日に27歳になる今ドラフト最年長のオールドルーキーが誕生した。140キロ台後半の球速以上に威力のある真っすぐとチェンジアップが武器の安定感ある先発型左腕だ。

茨城の公立進学校・日立一では控え投手。桐蔭横浜大で4年時にエースになった遅咲きながら、秋の横浜市長杯では全3試合を完投する鉄腕ぶりで優勝に貢献。社会人の名門・Hondaでも1年目の春先からエース格として活躍した。翌年のドラフトの有力候補と見られていたが、左ヒジを2回手術し長期離脱を余儀なくされた。

社会人4年目の昨年からマウンドに復帰。待望のプロ入りとなれば、今月末で27歳のオールドルーキーが誕生する。

▼片山 今までにない気持ち。始めての感覚でうれしいです。いやぁ、上の舞台でチャレンジできる喜びでいっぱいです。(昨年も指名漏れして)うまくなることしか考えていなかった。(寮の食堂で他の選手と見て)みんなが叫んでくれました。(27歳で迎える来季は)すぐに投げられることを期待されていると思うので、頑張りたい。

◇片山 皓心（かたやま・ひろみ） 1998年（平10）10月31日生まれ、茨城県出身の26歳。日立一では控え投手も、桐蔭横浜大ではエースとなり4年秋に横浜市長杯MVP。Honda入社直後からエース格として活躍し、2回にわたる左ヒジ手術を乗り越え完全復活。体感速度の速いストレートと決め球のチェンジアップのコンビネーションを武器にする先発型左腕。1メートル75、84キロ。左投げ左打ち。