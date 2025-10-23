木曜日の朝は甲府地方気象台から富士山の初冠雪が発表されました。平年よりも21日遅く、昨年より15日早い初冠雪となります。広い範囲で雨が降った水曜日は、富士山・山頂では一日を通して気温が0℃未満となったため、雨ではなく雪が降り、初冠雪に至ったとみられます。

木曜日は雨を降らせた前線は南下して、本州付近は広く高気圧の圏内となったため、広い範囲に日差しが届きました。金曜日も高気圧に覆われて晴れる所が多い見込みですが、南西諸島や伊豆諸島では雨が降りやすい状態は続きそうです。

【金曜日の天気】

金曜日も本州付近は朝から晴れる所が多くなる見込みです。日中も広い範囲で晴れますが、北海道の日本海側では寒気の影響で雨や雪が降る所があるでしょう。種子島・屋久島から沖縄地方でも雨が降り、雷雨の所がある予想です。

【予想最高気温】

金曜日の各地の予想最高気温です。

札幌 :11℃ 釧路 :11℃

青森 :13℃ 盛岡 :14℃

仙台 :18℃ 新潟 :17℃

長野 :19℃ 金沢 :21℃

名古屋:23℃ 東京 :20℃

大阪 :24℃ 岡山 :23℃

広島 :25℃ 松江 :22℃

高知 :26℃ 福岡 :24℃

鹿児島:27℃ 那覇 :30℃

【週間予報】

土曜日は西〜東日本の太平洋側から雨が降りだし、関東でも夕方以降は広く雨が降るでしょう。日曜日は中国・四国地方から北海道は広く雨で、雨脚が強まる所がある予想です。そして、北日本は来週前半は冬型の気圧配置となるため、札幌は月曜日から水曜日は雨か雪が降る可能性があります。