¥í¥Ã¥Æ1°Ì»ØÌ¾¡¢¹â¹»À¸No.1Åê¼ê¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¡¢ÂçÌÜÉ¸¤Î170¥¥í¡ÖÀäÂÐ¤ËÅê¤²¤Þ¤¹¡×¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¢£¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ supported by ¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡Ê23Æü¡¢¿·¹âÎØ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û¥É¥é¥Õ¥È12µåÃÄ¤Î1°Ì»ØÌ¾Áª¼ê¡¡ÁÏ²ÁÂç¡¦Î©ÀÐ¤ÏºÇÂ¿3µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËöºå¿À¡¢ÀÐ³À¸µµ¤¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¢º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¸ò¾Ä¸¢
¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î2µåÃÄ¤«¤é1½äÌÜ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿·òÂç¹âºê¤ÎºÇÂ®158Ò±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê18¡Ë¤Ï¡¢ÃêÁª¤Î·ë²Ì¡¢¥í¥Ã¥Æ¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¤¯¤¸¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Î¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤âËÍ¤ÏÂ¨ÀïÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤ËÀ¤³¦¤Ç±©¤Ð¤¿¤±¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤ÈÀÐ³À¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÀÐ³À¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«»ØÌ¾¤¤¤¿¤À¤¯¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¤Ç¡Ö¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ160¥¥í½Ð¤·¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï170¥¥íÅê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÐ³À¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â170¥¥í¤ÎÂçÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤ËÅê¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Åú¤¨¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦ÅÐÊÌ»Ô¤«¤é¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¡¢Ì¾Ìç¡¦·òÂç¹âºê¹â¹»ÌîµåÉô¤ËÆþÉô¤·¤¿ÀÐ³À¡£1Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢2Ç¯¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥»¥ó¥Ð¥Ä¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢½à·è¾¡¤È·è¾¡¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¸©Àª½é¤È¤Ê¤ë½Õ¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU-18ÂåÉ½¤Ç¤ÏWBSC U-18 Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¼ç¤ËÍÞ¤¨¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£150Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¢£ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê¤¤¤·¤¬¤ ¤²¤ó¤¡Ë
2007Ç¯8·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÌ³¤Æ»ÅÐÊÌ»Ô½Ð¿È¡£±¦ÅêÎ¾ÂÇ¡£¿ÈÄ¹180cm¡¢ÂÎ½Å78Ô¡£Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÅê¼ê¤ËÅ¾¸þ¡£·òÂç¹âºê¹â¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Ï24Ç¯½Õ¤«¤é4µ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¡£24Ç¯½Õ¤ÏÍ¥¾¡¡¢25Ç¯½Õ¤Ï¥Ù¥¹¥È4¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¹â¹»3Ç¯»þ¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU-18ÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì½àÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£