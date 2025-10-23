北川景子がエレガンスに魅せる！ 2026年カレンダー発売 表紙2種＆特典カット4点公開
『北川景子オフィシャルカレンダー2026』が、12月20日発売されることが決まった。ポスター版カレンダーとデスク版カレンダーの2種類の仕様で制作されており、それぞれの表紙＆特典カットの計6点が解禁となった。
【写真】圧倒的エレガンス！ “今の北川景子”を余すことなく収めたデスク版カレンダー表紙
2025年はドラマ『あなたを奪ったその日から』（カンテレ・フジテレビ系）で主演を務め、娘を失った悲しみと復讐心を抱く母親役を演じ、その魂を揺さぶる鬼気迫る熱演が話題となった北川。
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』では、主人公の親戚で、身分制度が廃止された明治時代の変化に取り残されていく“武家の娘”をユーモラスに演じ、コミカルな才能も発揮。さらに11月28日公開の映画『ナイトフラワー』では、子どもの夢を叶えるためにドラッグの売人になることを決意する母親役で主演。これまでの北川のイメージを鮮やかに塗り替える衝撃のヒューマン・サスペンスと公開前から注目を集めている。
そんな北川の2026年のオフィシャルカレンダーの発売が決定。
制作には、スタッフィングからライティング、収録カットのセレクトに至るまで本人も参加。年齢や経験を重ねて磨かれた表現力は見る人の心を惹きつけ、「美しさ」だけでなく、「生き方」そのものが写し出されたような、芯のあるビジュアルが心ゆくまで楽しめるカレンダーとなっている。
13作目となる今回は、年月を重ねるごとに深まる魅力を余すことなく収め、エレガント、クラシカル、カジュアルといった異なるスタイルの衣装をまとい、メイクやヘアスタイルもシーンごとに変化。ナチュラルな素肌感を活かした柔らかなカットから、モードで洗練されたビジュアルまで、ひとりの女性としての“深み”と“凛とした美”を引き出している。
解禁されたビジュアルは、表紙2種と特典カット4種の計6点。
ポスター版表紙は凛々しい佇まいと堂々たるビジュアルで、強さと華やかさを兼ね備え、内面の強さをにじませる眼差しも印象的。デスク版表紙はやわらかな表情としなやかさ、品のある佇まいを写し、日常にそっと寄り添うような魅力を感じさせる。どちらも圧倒的な存在感のあるエレガンスを放つ。
さらに、異なる表情や雰囲気で構成された特典カット4種も解禁。北川の新たな一面が引き出されている。MAILIVIS、楽天ブックスの購入特典は、オリジナルフォトカード（全4種）。ポスターカレンダー、デスクカレンダーを予約すると、1商品につき各フォトカードが1枚がつく。
また同日、「特製クリアファイル2026」（A4／2枚1セット／税込価格1210円）、「北川景子特製ポストカード2026」（A6変形／5枚1セット／税込価格1210円）も発売。カレンダー2026（ポスター／デスク）、特製クリアファイル2026、特製ポストカード2026がつく「北川景子2026セット」（税込価格8690円）も登場する。
HMV＆BOOKS ONLINE／ローソン店頭Loppiでは、10月23日18時〜11月3日23時59分までの期間に「北川景子2026セット」を予約すると、抽選で購入カレンダー2026（デスク）に直筆サイン＆宛名を入れて届ける特典がつく。
『北川景子オフィシャルカレンダー2026』は、SDPより12月20日発売。価格はポスター版が3520円、デスク版が2750円（いずれも税込）。
【写真】圧倒的エレガンス！ “今の北川景子”を余すことなく収めたデスク版カレンダー表紙
2025年はドラマ『あなたを奪ったその日から』（カンテレ・フジテレビ系）で主演を務め、娘を失った悲しみと復讐心を抱く母親役を演じ、その魂を揺さぶる鬼気迫る熱演が話題となった北川。
そんな北川の2026年のオフィシャルカレンダーの発売が決定。
制作には、スタッフィングからライティング、収録カットのセレクトに至るまで本人も参加。年齢や経験を重ねて磨かれた表現力は見る人の心を惹きつけ、「美しさ」だけでなく、「生き方」そのものが写し出されたような、芯のあるビジュアルが心ゆくまで楽しめるカレンダーとなっている。
13作目となる今回は、年月を重ねるごとに深まる魅力を余すことなく収め、エレガント、クラシカル、カジュアルといった異なるスタイルの衣装をまとい、メイクやヘアスタイルもシーンごとに変化。ナチュラルな素肌感を活かした柔らかなカットから、モードで洗練されたビジュアルまで、ひとりの女性としての“深み”と“凛とした美”を引き出している。
解禁されたビジュアルは、表紙2種と特典カット4種の計6点。
ポスター版表紙は凛々しい佇まいと堂々たるビジュアルで、強さと華やかさを兼ね備え、内面の強さをにじませる眼差しも印象的。デスク版表紙はやわらかな表情としなやかさ、品のある佇まいを写し、日常にそっと寄り添うような魅力を感じさせる。どちらも圧倒的な存在感のあるエレガンスを放つ。
さらに、異なる表情や雰囲気で構成された特典カット4種も解禁。北川の新たな一面が引き出されている。MAILIVIS、楽天ブックスの購入特典は、オリジナルフォトカード（全4種）。ポスターカレンダー、デスクカレンダーを予約すると、1商品につき各フォトカードが1枚がつく。
また同日、「特製クリアファイル2026」（A4／2枚1セット／税込価格1210円）、「北川景子特製ポストカード2026」（A6変形／5枚1セット／税込価格1210円）も発売。カレンダー2026（ポスター／デスク）、特製クリアファイル2026、特製ポストカード2026がつく「北川景子2026セット」（税込価格8690円）も登場する。
HMV＆BOOKS ONLINE／ローソン店頭Loppiでは、10月23日18時〜11月3日23時59分までの期間に「北川景子2026セット」を予約すると、抽選で購入カレンダー2026（デスク）に直筆サイン＆宛名を入れて届ける特典がつく。
『北川景子オフィシャルカレンダー2026』は、SDPより12月20日発売。価格はポスター版が3520円、デスク版が2750円（いずれも税込）。