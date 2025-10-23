16歳で妊娠・ギャルモデルが「スタイル抜群」と話題 「体重38kg」と明かす 身長は162cm
雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜が、23日までにエックスを更新。近影を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】16歳で妊娠・ギャルモデルが「スタイル抜群」 大胆な“グラビア”姿も（16枚）
今年は写真集の発売のほか、ABEMAの恋愛サバイバル『LOVEPOWERKINGDOM』にも出演し、注目が集まっている聖菜。普段からSNSでは、グラビアのオフショットや、美スタイル際立つ私服姿を披露している。
今回は「今体重38kgで-4kg痩せて、最近痩せ過ぎってアンチ鬼来るようになったけど、乳製品と枝豆食べてたらバストがなんか確実に戻ってきてるし全然痩せて良いことしかないょ」と、しゃがんだ状態での自撮りを投稿。ファンからは「スタイル抜群」「完璧すぎる」などのコメントが贈られている。
■聖菜（せいな）
2002年3月18日生まれの23歳。出身は神奈川県。身長162cm。現役女子高生である16歳の時に妊娠、17歳で出産した1児の母。20歳の時には1st写真集を発売。愛娘との姿も自身のYouTubeにて度々公開しており、2人の仲睦まじい姿に温かいコメントが数多く集まっている。
引用：「聖菜」インスタグラム（＠seinaaa_0318）、エックス（@seinaaa318）、TikTok（@seina3333）
