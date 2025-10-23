乃木坂46・松尾美佑、年内でのグループ卒業＆芸能界引退を発表
乃木坂46の4期生・松尾美佑が23日、自身のブログを更新し、グループ卒業を発表した。活動は年内いっぱいで終了し、卒業後は芸能界を引退することも明らかにした。
松尾はブログで、11月26日発売の40枚目シングル「ビリヤニ」の活動をもって、グループを卒業すると発表。「活動期間は今年の大晦日、12月31日までです。卒業後は芸能活動も引退します」と伝えた。
卒業を決断した理由として、「私がここに居て出来ることはもう全てやり切ったなと心の底から言い切れるタイミングが来ました」と活動を振り返り、「今が1番幸せ。私には眩し過ぎるここが好き。そう思ったタイミングで卒業を決めました」と胸中を明かした。
松尾は2018年に開催された「坂道合同新規メンバー募集オーディション」に合格。坂道研修生としての活動を経て、2020年に“新4期生”として乃木坂46に加入した。同じタイミングで加入したメンバーには黒見明香、佐藤璃果、林瑠奈、弓木奈於がいる。
