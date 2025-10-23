ベラ・ハディッド、「ヴィクシーショー」での姿を心配したファンの投稿に直接反応
先日開催された「ヴィクトリアズ・シークレット・ショー2025」でランウェイを歩いた際、何度かうつむくなど不調を思わせる仕草を見せ、ファンをザワつかせたベラ・ハディッド。「何が起きたの!?」と心配するファンの投稿に、直接反応した。
【写真】かなり大きな羽根を背負って登場したベラ・ハディッド
現地時間10月15日に開催されたショーで、シルバーのフリンジが付いたコスチュームに、20kg以上もある豪華なエンジェルウィングを背負い、トリを飾ったベラ。持ち前のクールな表情で美しいキャットウォークを見せたが、時折うつむく表情をキャッチされ、先月、長年患うライム病の再発で、入院していたことを公表したこともあり、ファンを心配させてしまった。
これを見たあるファンがTikTokにて、「ベラ・ハディッド、どうしたの？ どうしたらよい？」と問いかける映像をシェアし、「彼女はショーの間中ずっと泣いていたみたい」「一体誰のせい？」とキャプションを付けて投稿したところ、ベラ本人がコメント欄で反応。
「あの日の朝生理が来たの。それに入院騒動があって体力が戻ってないんだ。でも精一杯頑張ったし、こんな風に言ってくれるあなたの事が大好き。誓って言うけれど、私は大丈夫。がっかりさせちゃったならごめんね。大好きだよ、本当だよ」と綴った。
まさかのベラからのコメントに投稿した本人も驚きを隠せないようで、「ベラ、ここで何してるの？」「確かにタグは付けたけれど、一体どれだけの人が（このタグを）使っているっていうのよ」と、書き込んでいる。
