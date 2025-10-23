プロ野球ドラフト会議

プロ野球のドラフト会議が23日、都内で行われた。ロッテは、オリックスと1位競合となった結果、健大高崎高の石垣元気投手の交渉権を獲得。2位では明大・毛利海大投手を指名。早くもファンからは「神ドラフト」の声が上がった。

最速158キロ右腕・石垣はロッテとオリックスが競合。サブロー新監督が当たりくじを引き当てたロッテが、交渉権を獲得した。

北海道出身の石垣は昨秋の関東大会で158キロを記録し、今年も春、夏と甲子園に出場。9月には高校日本代表としてU-18W杯を戦い、米球団からも注目を集めていた。

ロッテは2位で明大の毛利を指名。最速150キロ超の左腕で、今年の春季リーグ戦では9試合に出場し6勝無敗。防御率1.34をマークし、同シーズンのベストナインに選ばれた。今年7月に行われた日米大学野球選手権で侍ジャパンに初選出されると、3試合7回無失点で最優秀投手に輝いた。

右と左の好投手を1、2位で交渉権を獲得し、この時点でX上のファンは大興奮。絶賛の嵐となった。

「ロッテ石垣君に毛利君とれたの神ドラフト 一気に投手層厚くなった」「ロッテ何気に神ドラフトの予感」「ロッテ神ドラフトやんけ」「1位 高校No.1右腕 2位 大学No.1左腕 もうこれだけでロッテ神ドラフトやろ」などの声が上がっていた。

さらに3位で横浜高の奥村頼人投手、4位で昌平高・櫻井ユウヤ内野手を指名。高校生の逸材の名前が並んだ。



（THE ANSWER編集部）