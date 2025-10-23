¥±¥Ä¥á¥¤¥·¡¢ÇÛ¿®¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö²æ¤¬¼ÔÃ£¤è¡×¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯ÆÃÅµÈ¯É½
¥±¥Ä¥á¥¤¥·¤¬¡¢10·î31Æü¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö²æ¤¬¼ÔÃ£¤è¡×¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯ÆÃÅµ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¤¬¼ÔÃ£¤è¡×¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¥±¥Ä¥á¥¤¥·¤¬¡¢¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ÊÂç¿ÍÃ£¡á²æ¤¬¼ÔÃ£¡×¤ËÂ£¤ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¿¤¬°ìÈÖ¡ÖÂçÀÚ¡×¤Ç¡ÖÂº¤¤¡×¤Î¤«¤ò²Î¤¦¿·¤¿¤Ê¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥óÇÛ¿®ÆÃÅµ¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤ËApple Music¤Ç¥×¥ì¥¢¥É¡ÊPre-add¡Ë¡¢Spotify¤Ç¥×¥ì¥»¡¼¥Ö¡ÊPre-save¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¤Ë¥é¥¤¥Ö¥é¥êÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÂ¢¤¬¡Ö²æ¤¬¼ÔÃ£¤è¡×¤ÎÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÉÁ¤¤ª¤í¤·¤¿ÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï10·î23Æü18»þ¤«¤é11·î10Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö²æ¤¬¼ÔÃ£¤è¡×
2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://ketsumeishi.lnk.to/Wagamono
¢¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÆâ¤ËApple Music / Spotify¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥êÄÉ²Ã¤Î»öÁ°Í½Ìó¡ÖPre-add¡× / ¡ÖPre-save¡×¤Þ¤¿¤ÏÇÛ¿®³«»Ï¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥êÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤ËÂçÂ¢¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö²æ¤¬¼ÔÃ£¤è¡×ÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00¡Á11·î10Æü¡Ê·î¡Ë23:59
▶Pre-add/Pre-save¡Ê¥é¥¤¥Ö¥é¥êÄÉ²Ã¡Ë https://avex.ffm.to/ktm_wagamono
¢¨¾åµÀìÍÑURL¤è¤ê¥é¥¤¥Ö¥é¥êÄÉ²Ã¸å¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³ÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÄ¾ÀÜ¥é¥¤¥Ö¥é¥êÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¤ÎÉ½¼¨¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¾åµÀìÍÑURL¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¢¥¯¥»¥¹½¸Ãæ¤Ë¤è¤ê·Ò¤¬¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì·Ò¤¬¤ê¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»þ´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²èÌÌ¤Ï1ÅÙ¤·¤«É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤ºÉ½¼¨Ãæ¤Ë²èÁü¤ÎÊÝÂ¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÝÂ¸¤ò¹Ô¤ï¤º²èÌÌ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÊä½þ¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏApple Music / Spotify¤Ç¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¡§https://ssl.avexnet.or.jp/form/ask/avexportal/
±Ä¶È»þ´Ö¡¿11:00¡Á18:00¡ÊÅÚÆü½Ë½ü¤¯¡Ë
¢¨¥á¡¼¥ë¤Ï24»þ´Ö¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ ¤´ÂÐ±þ¤Ï±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤Ë½ç¼¡¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
