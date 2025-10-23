スヌーピーの愛らしさが本格ミリタリーブランド「AVIREX」のワイルドな世界観と融合！スペシャルコラボ最新作の魅力に迫る
今年で50周年を迎える本格ミリタリーブランド「AVIREX(アヴィレックス)」が、スヌーピーの登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのスペシャルコラボレーションアイテムをリリース。第三弾となる今回のコラボでは、日常使いしやすいスウェットやロンTのほか、ワイルドで堅剛なフライトジャケットなどのアウター、トップスに合わせたいミリタリーパンツ、さらにはキャップにトートなど、フルコーディネートも可能なラインナップとなっている。
■デイリーに使いたいトップスは無骨でありながらお茶目な愛らしさも兼備
過ごしやすい秋の日は1枚で着られる「PULLOVER PARKA」(1万4080円)や「FLOKY LONGSLEEVE T-SHIRT」(8800円)、「LONGSLEEVE T-SHIRT」(1万780円)は、真冬になればインナーとして大活躍。
■もう1枚羽織りたい日に頼りになるライトアウター
スタジャンライクな「SWEAT CARDIGAN」(1万7380円)は裏起毛のスウェット素材。腰の高さまでの短め丈で、脚を長く見せてくれる「DENIM WORK JACKET」(3万3000円)は、内側に薄く中綿が入っているのでTシャツと合わせても◎。薄手のキルティングで作られた「QUILTING JACKET “FLYING ACE”」(3万800円)はストンとしたシルエットでサラリと着られるのが魅力。いずれも、ちょっと肌寒い日のアウターにぴったりだ。
■一生モノのフライトジャケットはどんな着こなしもたちまちワイルドに！
「AVIREX」のヘリテージアイテムとしてファンに愛されつつけるモデルをベースにしたフライトジャケットは、流行に左右されず作りもしっかりしているので長く愛用できそう。「COTTON A-2 “FLYING ACE”」(4万1800円)は、コットンツイル素材でさっと羽織るのにちょうどいい。90年代に「AVIREX」が作成していたアンティークラムを採用した「G-1 “FLYING ACE”」(14万3000円)は、今回のコラボアイテムの中でも特に出色！本格的なディテールを備えつつ、フライング・エースに扮したスヌーピーのアートが大胆に配された特別な1着だ。
■トップスやジャケットを引き立てるボトムス＆小物たち
ヒップポケットが特徴的な「AERO PANTS “FLYING ACE”」(2万4200円)は、ステンシルのようなインクプリントで表現されたフライング・エースモチーフが遊び心を感じさせる。「BEANIE」(5500円)、「WORK CAP」(9350円)をプラスすると顔まわりもいっそう華やかに！
ほかには、ポケットがたくさん付いていて付属のショルダーストラップで斜めがけにすることもできる「DENIM MINI TOTE BAG」(1万450円)や、インテリアに飾りたい「ACRYLIC STANDS」(2420円)も。
どれも世代を問わず長く愛用できるアイテムばかり。「PEANUTS」の仲間たちが愛嬌をプラスしたとっておきのコラボコレクションの購入方法は「CHARADINATE(キャラディネート)」にてチェックを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
