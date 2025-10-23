楽曲紹介系インフルエンサー「選曲日和」が、主催のライブイベント＜響遊録-キョウユウロク- 其の弍＞の開催を発表した。

「選曲日和」は、TikTokやInstagramなどのSNSを中心に活動する楽曲紹介系インフルエンサーであり、総フォロワー数は約35万人にのぼる。最近では、楽曲紹介だけでなくテーマに沿ったプレイリストの作成など活動領域を積極的に拡大している。そんな「選曲日和」が主催するライブイベント＜響遊録-キョウユウロク-＞は5月4日に第1回が開催され、大盛況のうちに終了したという。その続編となる其の弍を東京・Shibuya eggmanにて開催することを自身のSNS上で発表。全3組のアーティストのラインナップも解禁された。

解禁されたアーティストはsanetii、クレイジーウォウウォ!!、Maverick Momの3組となっており、選曲日和が自信を持ってチョイスした、今若い世代を中心に人気と勢いのあるアーティストライナップとなっているとのこと。

“親指で出会った。全身で聴いた。”をキャッチコピーとして掲げる本ライブイベントには、スマホの中で出会った音楽を全身で感じて欲しいという主催者の強い思いが込められており、“リアル”と“デジタル”両軸での音楽体験を提供する。また、＜響遊録-キョウユウロク-＞は全編スマホ撮影OKとなっており、全身で感じたその感動をSNS上で共有（キョウユウ）できることも大きな特徴の1つだ。「選曲日和」が手掛けるデジタルネイティブなライブイベントをその目で見届けていただきたい。

ライブイベント＜響遊録-キョウユウロク- 其の弍＞は、ビクターオンラインストア上でチケットの購入が可能となっている。また、＜響遊録-キョウユウロク-＞SNSも現在活動中。ライブ会場に足を運びファンにインタビューを行うコンテンツを発信しSNS上でも注目を集めている「響遊録」。ぜひライブにも足をお運びいただき、その感動をリアルでも感じてほしい。