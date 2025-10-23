石川県の小松駅前に新たな拠点が誕生です。10階建ての複合ビル「ウレシャス小松」が23日、開業しました。にぎわいの創出へ地元の期待感は…

23日に開業したのは、小松駅そばの複合ビル「ウレシャス小松」。



その外観は、北前船をモチーフにしています。



山下 実々 記者：

「入ってすぐのエントランスには、勧進帳の壁面アートも描かれています」

北陸電力グループが開発を進めてきた地上10階建ての複合ビルで、こだわったのは街の玄関口にふさわしい“小松らしさ”。





地元作家が手掛けた九谷焼の陶板や小松産の石材、木材が随所に施されています。そして、最大収容人数870人の多目的ホールの他、公立小松大学のキャンパスやホテル、オフィスが入ります。

目指すのは、街のにぎわいの創出です。



北陸電力・松田 光司 社長：

「市民の方、いろんな方々がここに集っていただく。小松の活性化、ひいては南加賀、石川県、そして北陸全体の活性化につながっていくことを願っています」



新幹線の開業を契機に、再開発が進む小松駅周辺。

新たな拠点の誕生に、近くの商店街は…



近くの商店街の人は：

「新幹線で(人が)来ているんだなと思うんだけど、その人たちを商店街に引き寄せる、もう一工夫必要だと思っています。横のつながりが、今から楽しみになると思います」

「大きい施設ができれば、それだけ集まってくれて、お客さんも増えてにぎわってくれると期待しています」

小松駅前の新たなランドマークとなったウレシャス小松。



今後、飲食店などの商業施設も出店する予定です。