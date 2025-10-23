◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

オリックス・岸田護監督が、延岡学園・藤川敦也投手の１位指名を喜んだ。前日の会議では決定せず、ドラフト直前まで熟考。ロッテと競合した健大高崎・石垣元気投手のくじは外したが、九州ＮＯ１の呼び声高い最速１５３キロ右腕の獲得に成功した。

１位指名を終え、インタビューに応じた指揮官は「本当にいいピッチャーが取れまして、本当にホッとしております。本当に力強い真っすぐを投げますし、大胆に勝負できますし、楽しみ。将来のオリックスのために必要な戦力だというところで指名させていただきました」と高く評価した。

過去には山本由伸（ドジャース）、宮城大弥、山下舜平大などの高卒投手の育成に成功した。岸田監督は「いい見本っていうところが数多くうちにいる。タイプは違えど、しっかりサポートしていきたい」と決意。延岡学園の森松部長が、山本を都城時代に指導している縁もあり「由伸みたいに、本当に世界に羽ばたけるようなピッチャーに成長していってほしい」と期待を寄せた。