◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

ＤｅＮＡは米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手を１位入札もソフトバンクと重複。２分の１の抽選で敗れ、青学大・小田康一郎内野手を１位指名した。

就任して初めての大仕事だった相川亮二監督は、１位指名終了後の囲み取材で「いきなり悔しい、すごい悔しいです」と第一声。佐々木の指名は当日決めたという。スラッガーとしての実力だけでなく「人間的にも素晴らしく、１チームだけでなく日本、世界に飛び出して発信していける選手」と評価した。

指名選手の発表順はソフトバンクより先で、会場を大きく沸かせた。しかし、最後にソフトバンクも指名して１本釣りには失敗。新指揮官は「やっぱり甘くなかった」と苦笑いも、先に左手で引いたくじ引きについては「後悔はありません」と言い切った。

外れ１位の小田については「人間的な部分でチームに影響を与えるような選手。チームを引っ張っていく選手になってほしい。一緒に強いベイスターズを作っていくため、ぜひ力を貸してください」と期待を寄せた。