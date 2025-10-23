◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

近大・勝田成内野手は、指名された瞬間、チームメートの歓声のなか、満面の笑みを浮かべて光元一洋監督とがっちりと握手をかわした。

身長１６３センチ、７０キロと小柄ながら、バットコントロールや守備力の高さ、好走塁で注目されてきた。打って良し、守って良し、走って良しと三拍子そろった選手。身長で、現在ＮＰＢ１２球団最小は西武・滝沢の１６４センチのため、勝田が広島に入団すればＮＰＢ“最小兵”となる。少年時代から「小さい選手でも活躍できるところを見せたい」という思いは一貫してきた。プロの世界にも堂々と挑む。

勝田は今秋二塁手で関西学生リーグ６度目のベストナインを獲得。同じポジションで６度以上の受賞は、近大の先輩・二岡智宏（元巨人）の遊撃手での７度に次いで２人目（１９８２年発足の新リーグ以降）。通算安打は歴代１５位タイの１０６安打。２年春から６季連続で打率３割以上をマークし、通算打率は３割４分４厘。３、４年時は大学日本代表に選出。侍ジャパンの井端監督は「すごく野球を分かっている。好みのタイプ」と絶賛している。

◆勝田 成（かつだ・なる）２００３年６月２１日、大阪市生まれ。２２歳。２歳で野球を始め、堀川小１年から都島タイガースに所属し、６年時は阪神タイガースジュニアに選出。北稜中では大淀ボーイズでプレー。関大北陽では甲子園出場なし。近大では１年の全日本大学選手権からベンチ入り。好きな選手は巨人・吉川。５０メートル走６秒１７。遠投１１５メートル。右投左打。