シャープは、独自の送風設計で高い速乾性能を実現した「ディンプルフロードライヤー IB-P300」を2025年10月23日に発売します。直販価格は8910円（税込）。

「ディンプルフロードライヤー IB-P300」

カラーは、ブラック系 アッシュブラック、ホワイト系 ソフトホワイト、パープル系 グレイッシュパープルの3色。

記事のポイント 新開発のノズルによる大風量が特徴のヘアドライヤー。マイナスイオン機能も備えているので、髪をダメージから守りながらすばやく乾かすことができます。

本製品は、新開発の「速乾ディンプルノズル」を採用した送風技術「ディンプルフロー」を搭載したヘアドライヤー。吹出口先端の内側に、ゴルフボールの表面にあるようなディンプル（くぼみ）を施すことで、空気の抵抗を抑えることが特徴。

↑新開発の「速乾ディンプルノズル」を採用。

これにより独自の生物模倣技術「ネイチャーテクノロジー」を活用した「アマツバメファン」が生み出す高速風を、勢いよく送り出すことができます。コンパクトながら、大風量4.8m(3)/分を実現しています。

また、電源コードには耐久性を高める「二重被覆コード」と「コードプロテクター」を採用。ドライヤーの故障原因の一つであるコード断線に配慮した設計で、10万回以上のコード屈曲試験もクリアしています。

さらに、静電気を抑えキューティクルを保護するマイナスイオンを搭載。紫外線ダメージからも髪をまもります。

ハンドル部分は折り畳みが可能で、省スペースに収納できます。

シャープ 「ディンプルフロードライヤー IB-P300」 発売日：2025年10月23日 オープンプライス（直販サイト販売価格8910円／税込）

