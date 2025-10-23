ネット通販大手の「アスクル」がサイバー攻撃の標的となり、商品の受注や出荷が停止しています。福岡県内でも、命に関わる現場などで影響が広がっています。

北九州市八幡西区の権頭クリニックです。気温が下がるこの時期は、風邪の症状を訴える患者が増えてくるといいます。



医師や看護師が感染予防のために着用する、マスクや使い捨ての手袋、消毒用のアルコールなど衛生用品が欠かせない医療の現場ですが、これらは通販大手の「アスクル」で購入しています。

そのアスクルでは19日。



『ランサムウェア感染によるシステム障害が発生しており、受注、出荷業務を停止しております。』



いわゆる身代金を要求するコンピューターウイルス「ランサムウェア」の攻撃を受けたと発表しました。



こちらのクリニックでは、アスクルで購入していたものが届かなくなり、インフルエンザや新型コロナウイルスの本格的な流行を前に在庫不足を懸念しています。



■権頭クリニック・権頭 聖 院長

「マスクは2か月分くらいの備品があります。また急に流行が始まると、あっという間になくなると思います。チャックの袋自体は今、何日分あるかな。これが最後だから10日から2週間くらいでしょうか。」

影響は高齢者施設でも。



■社会福祉法人 もやい聖友会・権頭 喜美恵 理事長

「頼りきっていますので、そういう中で急に止まってしまい、生活に必要な物ばかりお願いしているので、生活を支える・暮らしを支える私たちからすると大変です。」

およそ100人が入居する北九州市八幡西区の特別養護老人ホーム「銀杏庵 穴生倶楽部」の理事長です。権頭クリニックをはじめ、高齢者施設や保育園など22の事業所を運営しています。衛生用品や生活用品をアスクルで一括して注文してきました。

高齢者施設では、使い捨て手袋を食事の準備のほか入居者の介護でも着用します。



■職員

「歯磨きしますね。」



さらに、歯磨きが終わると手袋を付け替えて。



■職員

「目薬さします。」



ビニール手袋は、1日でおよそ300枚使用するなど必需品です。



■権頭 理事長

「あるところ・ないところで、お互いにやりくりし合うことも一つの対策になると思いますが、へき地ではないから買い出しに行けばいいことですが、人が少ないという現場の中で、それぞれの事業所が買い出しに行くことはきついと思います。」

また、アスクルによる「ランサムウェア感染」の影響は、ほかの企業にも広がっています。



生活雑貨など販売する「無印良品」は、アスクルの子会社に配送の一部を委託していて、影響を調査するためにネットストアやアプリでの閲覧・販売を停止しました。

同じく配送を委託しているロフトも、ネットストアでの販売を停止していて、再開は未定です。

「ランサムウェア感染」による被害については、9月29日、大手飲料メーカーのアサヒグループホールディングスも「ランサムウェア感染」によりシステム障害が発生し、現在も完全復旧には至っていません。



専門家によりますと、「ランサムウェア感染」の経路に使われる詐欺メールが、生成AIの進化により「きれいな日本語」を作り出せるようになったため、見破りにくく被害が拡大しているということです。