【ドラフト2025】ソフトバンク・王会長、1位指名のスタンフォード大・佐々木麟太郎と電話「すごく喜んでくれて」
福岡ソフトバンクホークスの王貞治会長が23日、都内で行われた「プロ野球新人選手選択会議」（ドラフト会議）で、同球団が1位指名した佐々木麟太郎選手について、コメントした。
【動画】スカウトたちの興奮が伝わってくる…巨人、“ドラフトの裏側”を公開
王会長は、「まずは指名権を得られたことが何よりうれしいですよ」と第一声。続けて「我々の思いが通じたんだと思うね。彼の魅力は何と言っても長打力。長打力というのは先天的なもので、後からなかなか身につくものじゃない。うちでプレーすることになれば、その才能をさらに開花させてチームの看板選手となれるように頑張って欲しいね」とコメント。
さらに指名権獲得後に本人と電話で会話したといい、「すごく喜んでくれて、こっちもうれしかったね。本人もありがとうございますと言ってくれてね。ホークスに来ることになったら、一緒に高い目標をもって頑張ろうと伝えました」と話した。
【動画】スカウトたちの興奮が伝わってくる…巨人、“ドラフトの裏側”を公開
王会長は、「まずは指名権を得られたことが何よりうれしいですよ」と第一声。続けて「我々の思いが通じたんだと思うね。彼の魅力は何と言っても長打力。長打力というのは先天的なもので、後からなかなか身につくものじゃない。うちでプレーすることになれば、その才能をさらに開花させてチームの看板選手となれるように頑張って欲しいね」とコメント。
さらに指名権獲得後に本人と電話で会話したといい、「すごく喜んでくれて、こっちもうれしかったね。本人もありがとうございますと言ってくれてね。ホークスに来ることになったら、一緒に高い目標をもって頑張ろうと伝えました」と話した。