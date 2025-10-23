ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 世界体操個人総合、日本の橋本大輝が金 中国の張博恒は銀 世界体操個人総合、日本の橋本大輝が金 中国の張博恒は銀 世界体操個人総合、日本の橋本大輝が金 中国の張博恒は銀 2025年10月23日 18時15分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２２日、表彰式に臨む（左から）銀メダルの張博恒、金メダルの橋本大輝、銅メダルのノー・ザイフェルト（スイス）。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛） 【新華社ジャカルタ10月23日】体操の世界選手権は22日、インドネシアのジャカルタで男子個人総合決勝が行われ、日本の橋本大輝が金メダルに輝いた。中国の張博恒（ちょう・はくこう）は銀メダルを獲得した。２２日、鉄棒の演技を終えた橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛）２２日、あん馬の演技を終えた橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）２２日、表彰式で優勝した橋本大輝に拍手を送る張博恒（左）。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛）２２日、鉄棒の演技に臨む橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）２２日、つり輪の演技に臨む橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛）２２日、あん馬の演技に臨む橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）２２日、跳馬の演技に臨む橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛）２２日、あん馬の演技に臨む橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛）２２日、平行棒の演技に臨む橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）２２日、平行棒の演技に臨む橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）２２日、優勝を喜ぶ橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛）２２日、つり輪の演技に臨む張博恒。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）２２日、平行棒の演技に臨む張博恒。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）２２日、あん馬の演技に臨む橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）２２日、鉄棒の演技に臨む橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）２２日、平行棒の演技に臨む橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛）２２日、あん馬の演技に臨む張博恒。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）２２日、鉄棒の演技に臨む張博恒。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）２２日、つり輪の演技に臨む張博恒。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）２２日、鉄棒の演技に臨む張博恒。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛）２２日、平行棒の演技を終えた張博恒。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）２２日、つり輪の演技を終えた張博恒。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛）２２日、表彰式に臨む張博恒。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛） リンクをコピーする みんなの感想は？