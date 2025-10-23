２２日、表彰式に臨む（左から）銀メダルの張博恒、金メダルの橋本大輝、銅メダルのノー・ザイフェルト（スイス）。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛）

　【新華社ジャカルタ10月23日】体操の世界選手権は22日、インドネシアのジャカルタで男子個人総合決勝が行われ、日本の橋本大輝が金メダルに輝いた。中国の張博恒（ちょう・はくこう）は銀メダルを獲得した。

２２日、鉄棒の演技を終えた橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛）
２２日、あん馬の演技を終えた橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）
２２日、表彰式で優勝した橋本大輝に拍手を送る張博恒（左）。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛）
２２日、鉄棒の演技に臨む橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）
２２日、つり輪の演技に臨む橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛）
２２日、あん馬の演技に臨む橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）
２２日、跳馬の演技に臨む橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛）
２２日、あん馬の演技に臨む橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛）
２２日、平行棒の演技に臨む橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）
２２日、平行棒の演技に臨む橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）
２２日、優勝を喜ぶ橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛）
２２日、つり輪の演技に臨む張博恒。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）
２２日、平行棒の演技に臨む張博恒。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）
２２日、あん馬の演技に臨む橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）
２２日、鉄棒の演技に臨む橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）
２２日、平行棒の演技に臨む橋本大輝。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛）
２２日、あん馬の演技に臨む張博恒。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）
２２日、鉄棒の演技に臨む張博恒。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）
２２日、つり輪の演技に臨む張博恒。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）
２２日、鉄棒の演技に臨む張博恒。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛）
２２日、平行棒の演技を終えた張博恒。（ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）
２２日、つり輪の演技を終えた張博恒。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛）
２２日、表彰式に臨む張博恒。（ジャカルタ＝新華社記者／白雪飛）