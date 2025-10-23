◇2025年 プロ野球ドラフト会議(23日)

プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、各球団の3巡目交渉権獲得選手が決まりました。

巨人の1巡目指名・竹丸和幸投手(鷲宮製作所)を除き、大学生や高校生の学生指名が続いた今年のドラフト。3巡目指名では初の独立リーグからの指名が行われ、中日が徳島インディゴソックス・篠粼国忠投手を指名しました。これで中日は1巡目から3巡目まですべて投手を指名しました。

同じくロッテ、巨人、オリックスの3球団も、3巡目まで連続で投手を指名。一方、阪神は3巡目までに連続で野手を指名しました。

▽以下、各球団の3巡目交渉権獲得選手

◆セ・リーグ

阪神：岡城快生（筑波大・外野手）

DeNA：宮下朝陽（東洋大・内野手）

巨人：山城京平（亜細亜大・投手）

中日：篠粼国忠（徳島インディゴソックス・投手）

広島：勝田成（近畿大・内野手）

ヤクルト：山埼太陽（創価大・投手）

◆パ・リーグソフトバンク：鈴木豪太（大阪商業大・投手）日本ハム：大塚瑠晏（東海大・内野手）オリックス：佐藤龍月（健大高崎高・投手）楽天：繁永晟（中央大・内野手）西武：秋山俊（中京大・外野手）ロッテ：奥村頼人（横浜高・投手）