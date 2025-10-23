◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース 第1日（2025年10月23日 兵庫県・マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

大会2勝を誇る横峯さくら（39）が5バーディー、1ボギーの68で回り2打差の5位につけた。8月の北海道meijiカップ初日の7位を上回る今季自己ベストの好発進となった。

「前半はチャンスがあっても決めきれず、もやもやしていたんですが、ハーフターンで30分くらい時間があったので、そこで修正できたのが良かったのかなと思います」

後半出だしの10番、そして14番でバーディーを奪うと、17番で6Uのティーショットを1・5メートルにつけてバーディー。最終18番でも6Iで1・5メートルのチャンスに乗せ、連続バーディーで気分良く締めくくった。

マスターズGCは10年、13年と2度優勝しており「2回勝てているというのは大きいかなと思います」と相性の良さを口にする。

今週は“自己責任”でプレーしているのも良い緊張感につながっている。いつもは夫・森川陽太郎氏にバッグを担いでもらっているが、富士通レディースに続いてハウスキャディーを起用。

「（森川氏は）風とかグリーンの読みは凄い。でも（今までは）それに甘えすぎていた。甘えがあるから上位に行けないんだろうなと思い、夫と相談して決めました。今回は100％自分でやりました」とコンビ解消の理由を説明した。