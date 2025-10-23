◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース第1日（2025年10月23日 マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

ルーキーの中村心（19＝ヤマエグループHD）は5連続バーディーを含む7バーディー、1ダブルボギーの67で回り、首位と1打差の3位発進した。

前半の15番パー5、第3打残り91ヤードを48度のウエッジで振り抜き、ピンまで5メートルにつけてバーディーを奪うと、そこから後半の1番まで5連続バーディーとした。

「ダブルボギー以外は結構ショットも良かった。ショートパットはまだ調整が必要だけど、ロングパットの距離感も良かったので、5連続バーディーを取れた時はいい流れに乗れていた」

先週からスポーツメンタルコーチの出口慎一郎氏の元で指導を受け、試合前日に目標スコアを立てる。「パー5は全部取りたいので4アンダーを目標にしている。今日の目標スコアを68に設定にしてて、それをクリアできたのは良かった」と笑みを浮かべた。

ルーキーイヤーの今季はプレーオフで敗れた4月の富士フイルム・スタジオアリス女子での2位が最高。年間ポイントを争うメルセデスランクは78位に沈む。「開幕前から言っているルーキーで初優勝は最後まで諦めたくないので、最後まで頑張ります」と気を引き締めた。

今週の土曜日、25日は20歳の誕生日。「明日も頑張って決勝ラウンドに進んで、日曜日は優勝で終われたら、いい20歳を迎えられるかな」と思い描いた。