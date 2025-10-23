「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、巨人が前日に公表した鷺宮製作所・竹丸和幸投手（城西大）を1位指名。最速150キロの即戦力左腕を一本釣りした。交渉権獲得後、阿部慎之助監督（46）は「ホッとしてます」「抽選がなかったことだけでね、あの良かったですし、単独で指名できて良かったなと思います」と素直な思いを口にした。

阿部監督が就任後、抽選のなかったドラフトは初めてとなったが、指揮官は公表について「まあ抽選がなかったことだけでね、あの良かったですし、単独で指名できて良かったなと思います。隠す必要もないかなと思って。公表したことによってね、1球団でも引いてくれた球団があれば…そこの中は話せないでしょうけど、先手必勝ということで。やっぱり1位を希望している選手を外すと、どこもそうだと思うんですけどね、グダグダになっていくっていう。まあ、欲しい選手をしっかり獲れたってことがね一番だとは思います」と笑顔で理由を説明した。

阿部監督は竹丸について「全てのボールが素晴らしいですし、まだまだ伸びしろも感じますし、即戦力としてね見てるんですけど、まだ伸びしろを感じますしね。プロに入って、もっと今まで以上にいろいろなボールを磨いて球界をね代表するピッチャーになれるんじゃないかと思って、の獲得なんでね」と期待。「やっぱり求めるのはやっぱ完投できるピッチャーになってほしいですし、来年以降はねDHとかも入りますし、そこでやっぱり求められるのは完投だったりね、そういうことも大きくなってくると思うんで、それをね目指してほしいなっていうのはありますね」とDH制がセ・リーグでも導入されることも念頭に、先発完投型になってほしいと言葉に力を込めた。

最後は「とにかくね、あの早く一緒にできるのを楽しみに…それだけを楽しみにね、年末も過ごしたいなと思います。年明けても楽しみに待っていますんでよろしくお願いします」と23歳の即戦力左腕にメッセージを送った。

◇竹丸 和幸（たけまる・かずゆき）2002年（平14）2月26日生まれ、広島市出身の23歳。矢賀小2年から野球を始める。二葉中時代は軟式の広島スターズでプレー。祟徳では甲子園出場なし。城西大では4年春の首都大学野球1・2部入れ替え戦で好投し、1部昇格に貢献。1メートル78、75キロ。左投げ左打ち。