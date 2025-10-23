コンプライアンス上の問題を理由に日本テレビの番組を降板した国分太一さんが、日本テレビ側の対応に問題があったとして、きょう、日本弁護士連合会に対し人権救済を申し立てました。一方、日本テレビはこれに反論しています。

日弁連に人権救済を申し立てたのは、元「TOKIO」の国分太一さんです。国分さんをめぐっては、日本テレビが今年6月、「過去にコンプライアンス上の問題行為があった」として、バラエティー番組から降板させています。

国分さんの代理人はきょう、問題行為とされたのは「ハラスメントである」と説明し、国分さんから日本テレビに対して謝罪・説明する場を設けるよう求めていると明らかにしました。

一方、日本テレビはJNNの取材に「突如としてやり取りの内容や関係者の特定につながりかねない情報も含めて一方的に公表した」などとして、「強く抗議する」としました。

また、国分さんは人権救済の申立書で「日本テレビ側からコンプライアンス違反に該当するとした行為の具体的な説明がなく、対外的に説明ができなかった」などと主張していますが、これにも日本テレビは「降板までの手続きに特に問題はない」と反論しています。