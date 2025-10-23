県内有数の観光地仙北市角館町の市街地にある畑に22日からとどまっていたクマ2頭に対して23日午後、緊急銃猟が行われました。



22日に県内で初めてとなった横手市に続いて実施は2日連続で、全国では6例目です。



武家屋敷が立ち並ぶ観光地、仙北市角館町の中心部。



川沿いの通りにある住宅地の畑には、22日の朝から親子とみられるクマ2頭がとどまっていました。



隣に住む男性は仕事に車で出かけた際にクマを見つけて、すぐに警察に通報したといいます。





隣に住む男性「まぁそれは想像してなかった、正直言って、あちこちでは見たりはしてるけども、目の前にいて知らないふりはできないから、ちょっとびっくりした」警察や市が夜通し警戒にあたり爆竹での追い払いも試みましたが、クマは畑にあるカキの木に登って実を食べるなど人への警戒心はほとんど見られませんでした。そして23日、田口知明市長の判断のもと緊急銃猟の実施を決定。午後1時前から一帯の交通規制を行い周辺住民の安全が確保された数分後。市から委託されたハンター2人があわせて5発、発砲。その場で2頭とも捕獲したということです。けがをした人はいませんでした。通報からまる一日以上、クマがとどまり続けたことについて周辺の店の人や住民は。飲食店の店主「いつどこに出てくるかわからないので、観光客の方も結構鈴とかつけていらっしゃる方多いんですけどね」「自分たちの身にも何か起こってもおかしくないような状況なのでやっぱり何かしら対策していただきたいなと思いますんね」理容店の店主「6時過ぎから（警察が）叫んできたので、あ、いるんだなってことで、うちイヌいるのでイヌの散歩にちょっといけなくて」「人里に降りてきちゃうと危害が加わってしまう可能性が多いと思うのでやっぱちょっとかわいそうですけど、しょうがないのかなと思います」近くの住民「飲食業やってるもんだから夜帰ってくるとかそういう道中とかやっぱり暗いからわかんないじゃない、クマ出てるクマ出てるってば怖いから暗いからさ、そこはちょっと注意するようになったね」緊急銃猟について仙北市は、「住民の安全確保を第一にクマの行動が危険と判断し実施した」と説明しています。22日の横手市に続き2日連続となった緊急銃猟。23日は富山県でも実施され仙北市は全国で6例目となりました。