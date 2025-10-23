¡ÖCOMPLEX¡×¤Î´óÉí¶â¤Ê¤É¤ò³èÍÑ ÈïºÒÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤Ë¤Ê¤ë¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¤¬ÀÐÀî¡¦ÎØÅç»Ô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó
¿ÌºÒ¤òµ¡¤ËÍ·¤Ó¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿Ç½ÅÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡¢µÈÀî¹¸»Ê¤µ¤ó¤ÈÉÛÂÞÆÒÂÙ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥í¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCOMPLEX¡×¤Î´óÉí¶â¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ë11·î1Æü¡¢¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCOMPLEX¡×¤Ê¤É¤«¤é´óÉÕ¤µ¤ì¤¿¡¢¤ª¤è¤½13²¯±ß¤Î´óÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÉü¶½»Ù±ç»ö¶È¡×¡£
¸©¤Ï¹¤¯½õÀ®Àè¤òÊç¤ê¡¢Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿253·ï¤ÎÃæ¤«¤é¡¢6¤Ä¤Î»ö¶È¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÎØÅç»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥ï¥¤¥×¥é¥¶¡×¤ÎÉßÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¾ì¤È¤·¤Æ11·î1Æü¡¢¿·¤¿¤Ê²°Æâ·¿¤Î»ÜÀß¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖNOTO¡Ê¥Î¥È¡ËCOMPLEX¡Ê¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ËPLAYGROUND¡Ê¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢3¿ÍÀ©¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ä¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡¢¤½¤ì¤Ë¥À¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¡¢º£¸å¡¢¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ò¾·¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ¹ÀÃÎ»ö¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê»×¤¤ÀÚ¤êÍ·¤Ù¤ë¾ì½ê¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ìÅÀÄ¥¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ç½ÅÐ¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤Éü¶½¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤â¤Î¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë»ÜÀß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢½é¤Î½÷ÀÁíÍý¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»Ô¿·Æâ³Õ¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÃÚÃÎ»ö¤Ï¡¢¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯ÏÀ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÃÏÊý¤ò°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊµÄÏÀ¤ò¤Ä¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
