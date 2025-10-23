22日午後、石川県白山市の白山比竎神社（しらやまひめじんじゃ）でクマが目撃されたほか、23日朝も同じ地区でクマの足跡が見つかるなど、目撃や痕跡情報が相次いでいます。

市や警察が住民に警戒を呼び掛けています。

22日正午過ぎ、白山市三宮町にある白山比竎神社の境内の駐車場付近で、クマを目撃した参拝者が「クマが表参道に逃げていった」と、近くの土産物店の従業員に伝え、その後、白山市に連絡しました。

市は23日も引き続き、午前8時半ごろから周辺をパトロールし警戒にあたりましたが、クマは見つからなかったため、午前9時半ごろ、境内への立ち入り禁止を解除しました。

近くの土産店の店員「表参道に出たというのは私の記憶上は聞いたことがない。（クマと）会ったら怖いと思う」

参拝者「警察の方に言われたので朝方。気を付けていけばいいかな」

また、22日午後5時40分ごろには、白山比竎神社からおよそ500メートル離れた樹木公園の近くでも、県道を横切るクマが目撃されました。クマは成獣と見られています。

周辺では地面や窓に別の個体とみられるクマの足跡も…

さらに、23日午前8時半ごろには、白山市小柳町にある会社の建物の窓ガラスや周辺の地面でクマの足跡が見つかり、網戸が破られる被害も確認されました。

市によりますと、クマの足跡は16から17センチほどの大きさで、22日に目撃されたクマとは別の個体とみて、近くの住民にクマの出没に警戒するよう呼びかけています。