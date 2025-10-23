DeNAケイのMLB復帰は「必然」　米専門メディアが説いたNPB助っ人の可能性「日本でのシーズンは間違いなく成功だった」

日本で声価を高めたケイは、MLBでの再挑戦を決意したようだ(C)産経新聞社

日本球界で掴んだ“成功”が、母国復帰への後押しとなったようだ。現地時間10月22日、米日刊紙『New York Post』のジョン・ヘイマン記者は、自身のXでDeNAのアンソニー・ケイが来季からMLBで新天地探しに踏み切ると見込みだと投稿した。

実績は十二分に積み上げた。現在30歳のケイは、入団2年目となった今季は24試合に登板し、9勝6敗、防御率1.74、WHIP0.98の好成績をマーク。NPB通算2年で48登板で15勝（15敗）ながら、防御率2.53、WHIP1.15と上々のスタッツを残した。

契約満了となった今オフは、日本球界内での移籍の可能性も報じられたタフネス左腕。NPBで圧倒的な存在感を放った人気助っ人だが、あくまでメジャーリーグ復帰が「第一希望だ」ということか。

今オフもMLBのFA市場は、ディラン・シーズやレンジャー・スアレス、フレディ・ペラルタなど大物投手が多く、ケイの交渉が後ろ倒しになる可能性は小さくない。それでも多くの名投手を輩出してきた日本球界で目に見える結果を出した左腕に対する評価は確固たるものがある。

各国球界のありとあらゆる移籍専門メディア『MLB Trade Rumors』は、ヘイマン氏のポスト内容を伝えた上で「ケイは日本でアメリカにいた時よりも良い成績を残していた」と評価。過去2年で被本塁打率0.40であったことなど、MLBと比較しての成績向上を伝えた。