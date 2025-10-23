「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、東北福祉大・堀越啓太投手（22＝花咲徳栄）が西武に4位で指名された。

指名漏れから4年。ついにプロの世界への扉を開いた。

花咲徳栄時代は最速147キロだった堀越は、22年に東北福祉大進学後に155キロにまで球速を伸ばした。さらに同年12月には茨城県つくば市のトレーニング施設で非公式ながら162キロをマークし大きな話題となった。翌年には同施設で自己最速を2キロ更新する164キロをマーク。スリークオーターの右腕をしならせ剛速球を投げる「大勢2世」が、プロの世界で“大谷翔平超え”の夢に挑む。

◇堀越 啓太（ほりこし・けいた）2003年（平15）7月15日生まれ、埼玉県飯能市出身の22歳。加治小2年時に飯能リトルで野球を始め、加治中時代は所沢南リトルシニアに所属。花咲徳栄（埼玉）では2年秋からベンチ入りし、甲子園出場はなし。球種は直球、スライダー、フォーク。50メートル走6秒6。遠投110メートル。1メートル84、93キロ。右投げ右打ち。