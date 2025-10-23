「痩せすぎー」渡辺直美、38歳誕生日の近影ショットに反響「若返りました？」「お顔がスッキリ！可愛い！」
お笑いタレントの渡辺直美さんは10月23日、自身のInstagramを更新。38歳の誕生日を迎えたことを報告し、今後の意気込みを語っています。ファンからは、ビジュアルの変化に着目するコメントも寄せられました。
この投稿には「おめでとうございます」「いつも楽しませてくれてありがとう！」といったお祝いコメントのほか、「痩せてる！お顔がスッキリ！可愛い！」「一瞬、どなたかと思いました」「あれ？若返りました？」「痩せすぎーおめでとう」など体型に関する声も寄せられ、7月から始めたバレエの成果が感じられます。
また、美しい姿勢を意識することで身体の歪みが整い、血流や老廃物の循環が良くなるため、太りにくく健康的な見た目に。さらに柔軟性が高まることでむくみが取れやすく、全身を鏡でチェックする習慣により体形の変化にもすぐ気付けるため、効率的にダイエットを進められるようです。
「一瞬、どなたかと思いました」渡辺さんは「本日38歳になりました！！！引き続き健康に気を付けながら、邁進してまいります！！！」と投稿し、ケーキを持って笑顔を見せる1枚の写真を掲載しました。さらに「いつもいつも皆様沢山の応援ありがとうございます！これからもよろしくお願いしますんにょ」と感謝を述べ、「とりあえず東京ドームまでは死なないように気を付けます。笑」と2026年2月に開催予定の芸歴20年目記念イベントへの意気込みで締めくくっています。
バレエのダイエット効果は？ダイエットに効果的な理由として、まず体を引き上げる動作でインナーマッスルが鍛えられ、基礎代謝が向上して消費カロリーが増え、痩せやすい体を作れる点が挙げられます。
(文:勝野 里砂)