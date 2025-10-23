「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、中京大の秋山俊外野手（4年＝仙台育英）が西武に3位で指名された。

今春の愛知大学リーグで4本塁打を放ち2度目の本塁打王を獲得。全日本大学野球選手権では3試合で本塁打を含む打率・556をマークし、日米大学野球でも打率・429で首位打者に輝いた。広角に打ち分ける技術とパンチ力を併せ持つ。

3年生だった昨秋のリーグ戦ではヤクルトに1カ月後に1位指名される愛知工大・中村優斗から右越え3ラン。走力、守備力もあり、即戦力の呼び声高い。

西武で、秋山幸二、秋山翔吾に続く打てる外野手“アキヤマ”の系譜になるか。

◇秋山 俊（あきやま・しゅん）2003年(平15)4月20日生まれ、北海道登別市出身の22歳。小１から富岸ファイターズで野球を始めて投手や遊撃手。中学では登別ビッグフラップオーシャンに所属。仙台育英（宮城）では1年秋に背番号6でベンチ入りし、2年秋から背番号8。中京大では1年春からリーグ戦出場し、4年春に4本塁打で本塁打王。1メートル80、88キロ。右投げ左打ち。