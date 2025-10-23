国分太一さんの番組降板を決定した日本テレビの対応をめぐり、国分さん側が、日本弁護士連合会に人権救済の申し立てを行いました。

国分さんをめぐっては、過去にコンプライアンス上の問題行為が複数あったことが確認されたとして、日本テレビは今年6月、番組降板を決定しました。

申立書で国分さん側は、日本テレビ側から突然、コンプライアンス違反行為について聞かれ、肯定したところ、番組降板を要請されたとし、「不意打ちのそしりを免れない」としています。

また、日本テレビ側からコンプライアンス違反の具体的な事実について説明がなかった上、関係者の特定につながるような言動をしないよう求められたとしています。

そのため、対外的な説明をすることができず、バッシング報道にさらされて国分さんや家族の人権が侵害されたなどと主張しています。

代理人弁護士によりますと国分さん自身は、今後、日本テレビ側と具体的なコンプライアンス違反の内容について確認した上、プライバシーにも配慮しながら、関係者に謝罪し、説明責任を果たしたいと希望しているということです。

今回の申し立てについて、日本テレビは次のようにコメントしています。「国分太一氏の代理人弁護士が、弊社代理人弁護士との協議の最中に、突如としてそのやり取りの内容や関係者の特定につながりかねない情報を含めて一方的に公表し、会見を開いたことは誠に遺憾であり、強く抗議いたします。また、人権救済手続きにおいては適切に対応してまいります。弊社は一貫して、関係者の特定を避け、そのプライバシーを守ることを最優先に、細心の注意を払って対応してまいりました。なぜなら、国分氏が行ったコンプライアンス違反の具体的な実態が僅かでも世間に知られれば、関係者が特定され、いわれなき誹謗中傷を受けるなど、まさに深刻な人権侵害を招くことが想定されるからです。国分氏のコンプライアンス違反が原因であるにもかかわらず、関係者がさらなる危害を受けなければならない謂れはありません。国分氏へのヒアリングはすべて国分氏に説明して了承を得た上で実施されたものです。当該ヒアリングにおいて、国分氏本人もコンプライアンス違反に該当する行為を認めた上、降板の申入れについて了承されました。また、関係者のプライバシー保護の必要性についても国分氏に説明し、理解していただきました。国分氏へのヒアリングや降板までの手続き等について弊社として特に問題はないものと考えております。申立書の中で『日本テレビは申立人から事情聴取を行う以前に、取締役会において申立人の本件番組からの降板を決定していたことを自認している』などの記述がありますが、弊社の臨時取締役会での降板決定は、国分氏へのヒアリングを行って本人の認否、事実関係が確認できたことを受けてなされており、全くの事実誤認です。弊社の手続きの適正性に疑義を生じさせる誤った記述であり、抗議いたします」