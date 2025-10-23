プロ野球ドラフト会議が23日、都内のホテルで行われた。ヤクルトから1位指名を受けた法大の松下歩叶（あゆと）内野手（22）は都内の市ケ谷キャンパスで会見し、「指名されたときは正直、びっくりした。でもこの1年間、ドラフト1位でプロに行きたいと目標を持ってやってきたので、非常にうれしい気持ちです」と喜びを語った。

1メートル81、85キロの大型三塁手。東京六大学リーグでは現役最多の通算12本塁打。今夏の日米大学野球ではMVPに選出された。法大、大学日本代表で主将を務めたリーダーシップも魅力だ。本拠地は慣れ親しんだ神宮とあって「打席に立ったときの景色、構えたときの眺めが好き。そういったところでこれからできると考えると凄くワクワクします」と笑顔。池山隆寛新監督の印象を問われると、「同じ右バッターで、ホームランも多く打っている方。右バッターでチームの中心という印象がある。そういったバッターに僕もなりたい」と心を躍らせた。

「ポスト村上」に名乗りを上げる。ヤクルトの主砲・村上は今オフ、ポスティングシステムでのメジャー移籍を球団から容認されている。「やっぱり村上選手と比較されると思うが、僕の形でチームに貢献したい。打点を多く稼ぎ、チームを勝たせられるバッターになりたい」と松下。「1年目から活躍してチームに貢献できるように頑張りたい」と次なるステージに思いをはせた。

◇松下 歩叶（まつした・あゆと）2003年（平15）4月14日生まれ、神奈川県南足柄市出身の22歳。小1から野球を始め、6年時にDeNAジュニアでプレー。南足柄中では裾野シニアに所属。桐蔭学園では1年春からベンチ入り。甲子園出場はなし。法大では1年秋にリーグ戦デビュー。趣味はサウナ。好きな芸能人は令和ロマン。1メートル81、85キロ。右投げ右打ち。