¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤Î¸åÇ¤¤ËÇ®»ëÀþ¡ª¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¡Ö¥È¥Ã¥±¥Ó¡×¡Ö¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì¡×..."´Ú¥É¥éOST¤Î¿À"¤³¤È10CM(¥·¥×¥»¥ó¥Á)¤Ø¤ÎÇ®¤¤»Ù»ý
¡Ö±À¤¬ÉÁ¤¤¤¿·îÌÀ¤ê¡×(2016Ç¯)¤ä¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡×(2025Ç¯)¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿´Ú¹ñKBS¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖTHE SEASONS¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤ó¤Ê¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë"Âè8ÂåMC"¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢10CM(¥·¥×¥»¥ó¥Á)¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡©
¢£¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤«¤é"´Ú¥É¥éOST¤Î¿À"¤³¤È10CM¤Ø¥Ð¥È¥ó¤¬·Ñ¾µ¡ªËè²óÃíÌÜ¤Î¡ÖTHE SEASONS¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎMC¸òÂå·à
¡ÖTHE SEASONS¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢"µ¨Àá(SEASON)"¤´¤È¤ËMC¡õ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Î²»³Ú¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡£À¸¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤Ë¤è¤ëÂ¨¶½Åª¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢"¥Û¥¹¥È"Ìò¤È¤Ê¤ëMC¤Î¼êÏÓ¤âÌä¤ï¤ì¡¢Ëè²ó¡¢MC¸òÂå¤Ë¤ÏÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤¿Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥´¥à¤È¥æ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥·¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡Ö¾å¤êºä¡×¤äENHYPEN¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿Imagine Dragons(¥¤¥Þ¥¸¥ó¡¦¥É¥é¥´¥ó¥º)¤Î¡ÖDemons¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÖÁÈÈ¯¤Î²»¸»¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤âÁê¼¡¤®¡¢ÈÖÁÈ¼«ÂÎ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¢£¥Ü¥´¥à¤¬MC¤òÌ³¤á¤¿¡ÖTHE SEASONS¡×¤ÎÂè7¥·¡¼¥º¥óºÇ½ª²ó¤Î¾Ò²ðµ»ö
¤½¤ó¤Ê´üÂÔ¤Î¤«¤«¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ç®¤¤È¿±þ¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿10CM¤Ï¡¢"´Ú¥É¥éOST¤Î¿À"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡£¡Ö¥È¥Ã¥±¥Ó¡Á·¯¤¬¤¯¤ì¤¿°¦¤·¤¤Æü¡¹¡Á¡×(2016Ç¯)¡¢¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×(2019Ç¯)¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡§Ì´¤ÎÈâ¡×(2020Ç¯)¡¢¡ÖÎÞ¤Î½÷²¦¡×(2024Ç¯)¡¢¡Ö¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì¡×(2024Ç¯)...¤È¡¢¤¶¤Ã¤Èµó¤²¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢¶áÇ¯¤Î´Ú¥É¥é³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤ÎOST(Original Sound Track¤ÎÎ¬)¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¿¡£
´Ú¥É¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤10CM¤ò¿·MC¤Ë·Þ¤¨¡¢´Ú¹ñ¤Ç9·î¤è¤êÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖTHE SEASONS¡Á10CM¤Î¥¹¥¿゙¥à¥¹¥¿゙¥à¡×(11·î3Æü(·î)¿¼Ìë¤è¤êKBS World¤Ë¤ÆÆüËÜ½éÊüÁ÷)¡£
ÈÖÁÈ¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÊç½¸¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¥¹¥À¥à¥¹¥À¥à¡×¤È¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö3.0¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢"¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç"¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£½é²ó¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç10CM¤Ï¡Ö¥¹¥À¥à¥¹¥À¥à¡×¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÆ¬¤ò"¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç"¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢£Å·ºÍ¥Ç¥å¥ª¡¦AKMU¤Î¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ò¥ç¥¯¡¢´Ú¹ñ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦EPIK HIGH¡¢2PM¤Î¥¦¥è¥ó...¥²¥¹¥È¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
10CM¤ÎÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤½é²ó¤ÎºÇ½é¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢"Âè3ÂåMC"¤òÌ³¤á¤¿Å·ºÍ·»Ëå¥Ç¥å¥ª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëAKMU¤Î¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ò¥ç¥¯¤¬½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÂè1¥·¡¼¥º¥ó¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥§¥Ü¥à¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¡×¡¢Âè4¥·¡¼¥º¥ó¡Ö¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ê¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡×¤Î½é²ó¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ò¥ç¥¯¤¬½é²ó¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦"¥²¥óÃ´¤®"Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î"ÀèÇÚ"¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤ÏMC¤È¤¤¤¦¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ÈÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤éÅ¾¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ò¥ç¥¯¡£10CM¤Îº¤ÏÇ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖHug Me¡×¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤ÏÇ®¤¤ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç10CM¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢ÈÖÁÈ¤ÎËë³«¤±¤ò¹¥¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢½é²ó¤ËÁê±þ¤·¤¤¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À´Ú¹ñ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦EPIK HIGH(¥¨¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¤)¤âÅÐ¾ì¡£10CM¤Î³Ú¶Ê¡ÖFine Thank You and You¡×¤¬¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¾å°Ì¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿»þ¡¢1°Ì¤Ë·¯Î×¤·Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦°ø±ï¤Î³Ú¶Ê¡ÖIt's Cold¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢10CM¤¬°ìÊýÅª¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¶»¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤âÌµ»ö(¡©)²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
2²óÌÜ°Ê¹ß¤â¡¢´Ú¹ñ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦TOUCHED¤ä¡ÖÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡×(2020Ç¯)¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´Ú¥É¥é¤ÎOST¤Ç¿Íµ¤¤ÎKIM FEEL(¥¥à¡¦¥Ô¥ë)¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦BIG Naughty¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¡×´Ú¹ñÈÇ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¥à¡¦¥½¥ó¥®¥å(LÌò)¡õ¥¥à¡¦¥ß¥ó¥½¥¯(Ìë¿À·îÌò)...¤È¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥²¥¹¥È¤¬¥º¥é¥ê¡£¤½¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä¡¢Èà¤é¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¤â¡¢10CM¤Î¿ÍÌ®¡¢²»³ÚÅªºÍÇ½¤ÎË¤«¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Âè3²ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼7¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î"(G)I-DLE"¤«¤é²þÌ¾¤·¤¿i-dle(¥¢¥¤¥É¥¥¥ë)¤ÎYUQI(¥¦¥®)¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥®¥¿¡¼¤ò·È¤¨¤¿Èà½÷¤È¶¦¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¡ÖCDEFG¡×¤ò²Î¤¦¤È¡¢Èà½÷¤Î¥®¥¿¡¼¤ò¼Ú¤ê¤Æi-dle¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖFate(½ý¤Ä¤¯¤Î¤Ï·ù¤¤¤À¤«¤é)¡×¤òÃÆ¤¸ì¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯9·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼17¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2PM¤ÎWOOYOUNG(¥¦¥è¥ó)¤È¤Ï¡¢Èà¤¬¤«¤Ä¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ï¥¤¡×(2011Ç¯)¤ÎOST¡ÖDream High¡×¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ï¥¸¥ã¥±¼Ì¤ò¿¿»÷¤¿¥Ý¡¼¥º¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤È¤Î¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤â¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿10CM¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë10CM¤ÎMC¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¤É¤ó¤Ê°ìÌÌ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©º£¸å¤Î¥²¥¹¥È¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
