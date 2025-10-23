2025年度のプロ野球ドラフト会議が23日に行われ、広島、日本ハム、阪神の3球団が競合し、阪神が創価大の立石正広の交渉権を獲得した。

立石は「こんなにもたくさんの球団が自分を指名してくださったことにすごい感謝していますし率直に少し驚いてます」とびっくりした様子。

阪神のイメージについては「とにかく強いですし、クライマックスを見ていても、とにかく負けないチームだなっていうイメージがありました」と印象を語った。

抽選のくじを引き当てた藤川球児監督は会見で「うちの3番、4番、5番のドラフト1位トリオの中に割って入って欲しい」と話していたが、これを受けて立石は「もちろん、見てわかる通り勝負強い選手たちが揃っていますし、自分も右バッターで、森下選手だったり大山選手のバッティングにはすごい魅力を感じる部分がたくさんあるので。これからそういう選手と、会話する機会があると思うので、そこで少しでも吸収できたらいいなと思っています」と右打者の先輩から学んでいく考えを示した。

（取材＝ニッポン放送アナウンサー・大泉健斗）