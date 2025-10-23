¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¿Í¸¢µßºÑ¿½¤·Î©¤Æ¼õ¤± Æü¥Æ¥ì¡ÖÊÀ¼Ò¤Î¼êÂ³¤¤ÎÅ¬ÀµÀ¤Ëµ¿µÁ¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¸í¤Ã¤¿µ½Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¹³µÄ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤¬ÆüÊÛÏ¢¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼Á´Ê¸¤Ç¤¹¡£
【映像】日テレが発表したコメント
¡Ö¹ñÊ¬ÂÀ°ì»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬¡¢ÊÀ¼ÒÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤È¤Î¶¨µÄ¤ÎºÇÃæ¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÆâÍÆ¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÆÃÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¾ðÊó¤ò´Þ¤á¤Æ°ìÊýÅª¤Ë¸øÉ½¤·¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÀ¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¯¤¯¹³µÄ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¸¢µßºÑ¼êÂ³¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÊÀ¼Ò¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÆÃÄê¤òÈò¤±¡¢¤½¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¹ñÊ¬»á¤¬¹Ô¤Ã¤¿¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÂÖ¤¬¶Ï¤«¤Ç¤âÀ¤´Ö¤ËÃÎ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¡¢¤¤¤ï¤ì¤Ê¤ÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿¼¹ï¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¹ñÊ¬»á¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë´í³²¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤°â¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¹ñÊ¬»á¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹ñÊ¬»á¤ËÀâÌÀ¤·¤ÆÎ»¾µ¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö³º¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÊ¬»áËÜ¿Í¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¤¿¾å¡¢¹ßÈÄ¤Î¿½Æþ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ»¾µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ñÊ¬»á¤ËÀâÌÀ¤·¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÊ¬»á¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¹ßÈÄ¤Þ¤Ç¤Î¼êÂ³¤Åù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÀ¼Ò¤È¤·¤ÆÆÃ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿½Î©½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡ØÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¿½Î©¿Í¤«¤é»ö¾ðÄ°¼è¤ò¹Ô¤¦°ÊÁ°¤Ë¡¢¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿½Î©¿Í¤ÎËÜ·ïÈÖÁÈ¤«¤é¤Î¹ßÈÄ¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÎ×»þ¼èÄùÌò²ñ¤Ç¤Î¹ßÈÄ·èÄê¤Ï¡¢¹ñÊ¬»á¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¤¯¤Î»ö¼Â¸íÇ§¤Ç¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Î¼êÂ³¤¤ÎÅ¬ÀµÀ¤Ëµ¿µÁ¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¸í¤Ã¤¿µ½Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¹³µÄ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
