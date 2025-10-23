モデルの河北麻友子が23日にInstagramを更新。第2子を無事に出産したことを報告し、親子ショットを公開した。

【映像】河北麻友子、おなかの大きさがわかるワンピース姿

2021年1月、一般男性との結婚を発表し、3歳の子どもを育てている河北。これまでInstagramで、夫と鼻をくっつけた幸せあふれるペアルック姿や、子どもの手が写るディズニーランドでの写真など、プライベートの様子を発信してきた。

2025年10月23日の投稿では「この度、無事に第二子を出産いたしました。おかけさまで母子ともに健康です」（原文ママ）というコメントを添えて、第2子出産を報告。「Welcome to the world, my heart」と、第2子との親子ショットを披露した。

この投稿に、藤井夏恋が「可愛い ほんとにおめでとうございます 」、朝比奈彩が「わーーー おめでとうございます！！」とコメントしたほか、池田美優や菊地亜美、藤田ニコル、桐谷美玲らさまざまな芸能人が“いいね”で祝福している。

また、ファンからも、「ほんとにおめでとうございます」「身体に気をつけてベビちゃんと過ごしてね」「本当にお疲れ様」などのコメントが寄せられた。