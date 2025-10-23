トライアル/西友「合同感謝祭」開催、プライベートブランド商品の相互展開も開始

〈⻄友は約540品を値下げ、最大値下げ率は48%〉

トライアルホールディングス傘下のトライアルカンパニーと西友は10月22日〜26日、トライアルグループ恒例のセール企画「感謝祭」を合同で開催している。また、それを機にプライベートブランド(PB)を相互展開する。

今回、西友との経営統合後の初の「感謝祭」で、両社の調達のスケールメリットを活⽤することで、価格の引き下げを実現し、全店をあげて圧倒的な低価格を提供する。

「感謝祭」人気の惣菜など

今年7月にトライアルグループの傘下になった⻄友では、NB商品を中心に、⾷品や日曜品など約540品⽬を対象に値下げする。平均の値下げ率は20.7%、最⼤値下げ率は48.0%となる。

値下げ幅が大きいのは「日本ハム 羽根付き餃⼦」、「日本ハム スープ餃⼦」(各12個⼊り税込128円)などだ。

また、感謝祭を機に、“品質が良いのに低価格”を象徴する(PB)を、両社の店舗(トライアルと⻄友店舗の602店舗(一部店舗を除く)に相互に本格導入する。トライアルのPBでは、名物のかつ重や食パンなどを、⻄友のPB「みなさまのお墨付き」では代表的なエスニックレトルトカレーシリーズやスープにこだわった生麵ラーメンシリーズなどを相互に順次導入。現時点の西友へのトライアルPB導入は最大203品目、トライアルへの西友「みなさまのお墨付き」導入数は最大122品目となっている。

トライアルPB商品相互展開開始 人気の卵サンドとおはぎ

トライアルのPBは、効率的な物流による低価格実現に加え、食のスペシャリストが集まる株式会社明治屋で開発された商品。専用マシンで作られた「カツ重」(税込299円)などが人気だという。

一方、西友の「みなさまのお墨付き」は、第三者機関による消費者テストで80%以上の支持率を獲得したものだけを商品化しているブランド。

トライアルと⻄友の店舗⽴地はほぼ重複がないことから、今回の拡大により、販売網を⼀気に拡大していく。

⻄友ネットスーパーでも、トライアルのプライベートブランドの販売を開始する。

トライアルカンパニーマーケティング部の野田大輔部長は「西友と一緒になり100日経った。EDLP、いつ来ても、お得な値段で商品をお届けするというのが私たち西友もトライアルにも共通すること。お客様が欲しいと思ってる商品を欲しいと思っている価格で提供し、ご愛顧頂けるようにしていきたい。成り立ちは異なるが、西友がこれまでウォルマートで培った売場作りなどをトライアルにも導入していきたい」と説明した。

トライアル・西友でPB商品相互展開開始「ハウス」シチューミクスクリーム

「感謝祭」値下げの餃子