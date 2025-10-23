女優の綾瀬はるかと俳優の松下洸平が２３日、大阪・リンクス梅田内の「ＵＮＩＱＬＯ ＵＭＥＤＡ」（２４日オープン）で行われた記者説明会に出席した。

２人は、ＵＮＩＱＬＯ ＵＭＥＤＡで限定販売する「欧州特別コレクション」を身にまとってステージに登場。

スフレヤーンフルジップカーディガンと３Ｄスフレヤーンスカートを見事に着こなした綾瀬は「チクチクしなくて肌触りが良くて、ファスナー付きなので、開けたり閉めたり、エリを立てたりいろいろ楽しめる。今日は中に極暖のヒートテックのカシミヤブレンドのタートルネックを入れているので、チャック開けてみました。すごい暖かいです」と満足げだった。

ブロックテックコートの下にハーフジップセーターとスマートアンクルパンツを合わせた松下は「スポーティーなイメージがあるんですけど、結構カジュアルな服装にも合わせやすいですし、これからの季節、すごい大活躍するんじゃないかな」と笑顔だった。

一足早くリメイク刺しゅうサービスを試してみた松下は、胸元に入れた「ＵＭＥＤＡ」の刺しゅうを指さしながら「もっといっぱい入れればよかった。ＵＭＥＤＡ…。みなさんもぜひ」とアピール。

最後に綾瀬も「多くの方に来ていただけるよう、一緒に盛り上げていけたら」と意気込んだ。