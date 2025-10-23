タレント井上咲楽（26）とお笑いコンビのバイきんぐが23日、都内で映画「プレデター：バッドランド」（11月7日公開）のサバイバルイベントに登壇した。

高度な科学技術を駆使した宇宙最凶の戦士プレデターと、人類の死闘を描いてきた「プレデター」シリーズの最新作。初めてプレデターを主人公として描く。

生存不可能といわれるバッドランドを舞台に、一族を追放された若きプレデターのデクと、上半身しかないアンドロイドのティアが究極のサバイバルに挑む。サバゲー好きで、これまで数々のサバイバル企画を経験してきた井上は迷彩柄のワンピース姿。「初めてやったんですよ」とプレデター風のドレッドヘアを披露した。

無人島サバイバルを何度も乗り越えてきた西村瑞樹（48）とトークを繰り広げていると、会場にプレデターが乱入。マスクを外すと、デクをイメージしたモヒカンドレッドヘアヘアの小峠英二（49）だった。小峠は「今作は狩る側だったプレデターが狩られる側になる。弱い部分とか人間ぽい部分とか、今までの作品にはなかった新しい扉を開く気がしますね」と期待を語った。

さらに小峠は「本当のプレデターはこの人ですよ、虫食ってたんだから」と、昆虫食を楽しむ井上を名指し。かつて井上からバレンタインに虫入りチョコレートを渡されたことにクレームを入れた。井上は「今も食べてますよ。虫食い友達がいますから」と意に介さず。「デクとティアのコミュニケーションが見られるわけですよね。ティアとの絆の結び方を勉強したいです」とまじめに映画の注目ポイントを挙げていた。