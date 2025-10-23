餅田コシヒカリ、同棲中の“綺麗好き”恋人からの張り紙にスタジオ驚きの声「かなり怒りを感じる」
【モデルプレス＝2025/10/23】お笑いタレントの餅田コシヒカリが、22日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（よる9時〜）に出演。恋人との同棲生活について明かした。
この日のスタジオトークで餅田は掃除について「ほぼしない。年単位でしない」と告白。しかし、現在同棲中の恋人は「髪1本落ちてるのも許せない綺麗好き」だと明かし、スタジオから驚きの声が上がった。
ある時、餅田が部屋を汚くして外出した時には「私がいない間に張り紙貼られていて」と言い、実際の写真を公開。張り紙には「整理整頓 使った物は元に戻す！」と書かれており「整理整頓ちゃんとしろっていう張り紙を無言で貼られていました」と説明した。するとお笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一は「かなり怒りを感じる」とツッコみ、周囲は笑いに包まれていた。（modelpress編集部）
