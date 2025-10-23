◆プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

ソフトバンクは２３日、ドラフト１位で米・スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手を指名し、ＤｅＮＡと競合した結果、城島健司ＣＢＯが抽選クジを引き当てた。

高校通算１４０本のスラッガーは花巻東高を２４年３月に卒業後、同大に留学。来年４月には２１歳の誕生日を迎えてＭＬＢのドラフトの対象となり、今回のＮＰＢのドラフトでも指名対象となった。契約が可能になるのは来年５月のリーグ戦終了後で交渉期限は７月末まで。

今年１月に就任した城島ＣＢＯはドラフト会議デビューでいきなりの大仕事。「麻雀屋の息子でたくさんの（麻雀）パイを積もってきました。今日、本当にいい当たりが最後に残っていました」と、勝負強さを発揮した。ソフトバンクはウェーバー順が１２球団で最後になるため、２位指名の選手は全体で２４番目の選手となる。入団拒否する可能性のある佐々木の指名は相当なリスクを覚悟してのこと。「ドラフト１位で私たちが佐々木君を指名した。これがメッセージなんで、十分に伝わってくれると思います。来てくれると信じています」と熱意が伝わることを願った。「ウチには王会長という世界のホームランアーティストがいる。彼にはぜひその８６８本。会長が見ていない景色も見てほしい」と王貞治会長のプロ野球記録８６８本塁打の更新を期待した。