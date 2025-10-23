ノルディックスキー複合で五輪３大会連続でメダルを獲得している渡部暁斗（北野建設）が２３日、長野市内のホテルで会見し、今季限りでの現役引退を正式に表明した。

２３年４月に今季限りで第一線を退くことを報じられ、昨季の３月のシーズン終了後の帰国時にも改めて引退の意向を話していたが、この日の会見で正式に引退を伝えた。

出場すれば６大会連続の五輪となる来年２月のミラノ・コルティナ五輪が集大成の場となる。渡部暁は「今シーズンの意気込みとともに、今シーズン限りでの現役引退をみなさまにお伝えしたく集まっていただきましたと冒頭にあいさつ。「先シーズンの途中に古典の『徒然草』の現代語訳を手にする機会がありました。そのなかで目にとまったのが、『花は盛りに、月は隈なきをのみ見るものかは』という一説でした。満開の桜や満月、その瞬間のみを切り取って楽しむのではなく、芽吹いてから散り際まで、月の満ち欠けの始まりから終わりまで。その移り変わる情景やその時に思い浮かぶ感情というものを通してこそ、本当のもののもつ美しさや趣というものが感じられる、そんな訳でした。その桜の木と自分の競技人生を重ね合わせた時に、自分は本当に競技人生の始まりから終わりまでを心から堪能することができたなと素直に思うことで、すっきりと晴れやかな気持ちで引退をする決意をすることができました」と引退の理由を独特の感性で伝えた。

五輪は０６年トリノ大会から出場し、１４年ソチ大会、１８年平昌大会の個人ノーマルヒルで銀メダル、２２年北京大会は個人ラージヒルと団体で銅メダルを獲得。Ｗ杯でもキングオブスキーと言われた荻原健司氏に並ぶ日本最多１９勝を挙げ、何よりも目標にしてきた個人総合（１７〜１８年）を制するなど、長きにわたって日本複合界をけんいんしてきた。

昨季Ｗ杯では８位が最高。最後の五輪でのメダルを「奇跡」と話しながらも「最後の花びらの一枚が散っていくのを寂しく待つつもりはなくて、２月のイタリアで季節外れの満開の桜を咲かせたいと思ってます。全盛期を過ぎたアスリートが競技人生のなかで最高のパフォーマンスを最後のシーズンで発揮するのは絵空事のように聞こえるかもしれません。ただ、奇跡的なことを起こすことができれば、自分が今まで追い求めてきた金メダルというものがついてくると思っていますし、無謀のように思えるようなことだからこそ、挑戦する価値が本当にあるのかなと思います。奇跡を信じて自分が流した汗で奇跡を起こしたい」と力強く言い切った。