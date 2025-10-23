Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ポケモンクリアした」報告にファン驚き「早すぎwww」「絶対寝てないですよね」
Mrs. GREEN APPLE大森元貴（Vo／Gt）が23日、自身のXで「ポケモンクリアした」と報告。ファンから驚きの声が寄せられている。
【写真】「ポケどこ」出演時のMrs. GREEN APPLE（2023年当時）
投稿でシリーズ名は明かされていないが、今月16日に「ポケットモンスター」シリーズの最新作『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』（Switch、Switch2対応）が発売され、SNSなどで賑わいを見せている。
なお同バンドはこの1週間、「大切なお知らせ」YouTube生配信や、テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』やNHK『うたコン』などの生番組に出演。さらに週末の25日から、5大ドームツアーも予定している。
この投稿にファンから「早すぎwww」「絶対寝てないですよね」「忙しいのにいつやってるんだろう」「そんな余裕あるんか」「きっとリハの合間にやってんだね」など驚きの声が続出。また「最初のポケモンなににしたの？」「御三家何選んだか気になるな〜」「バベル二日前だから急いでポケモンクリアした説おもろい」などの声もあった。
