3日前、湯沢市の民家に侵入したクマは、80時間余り経った現在も留まり続けています。



湯沢市は「民家の中には食料があるとみられ捕獲用のおりに入れたエサが効果を発揮していない可能性も否定できない」として“事態が長期化するおそれもある”という見方を示しています。



今月20日、男性4人が立て続けにクマに襲われた湯沢市中心部。



クマが侵入した民家からは時おり物音が聞こえていて、家の中でクマが動いているものとみられています。





クマに襲われた男性「急に来たもんですからやはり受け身が取れないというか」クマに押し倒されたときにできたという傷。上着にはクマの爪痕がはっきりと残されています。被害に遭った4人のうちの1人、63歳の男性は、日の出前にコンビニエンスストアに新聞を買いに出かけたところ、背後からクマに襲われました。男性「外に出るのもちょっと…明るいうちはいいんですけども、暗いときはちょっとこわいなという感じはしますね」「目撃だけなので、すぐ自宅のそばに来てるとは全く思わなかったので、外出するときは細心の注意しなくちゃいけないなと今回改めて思いましたね」男性はできるだけ早くクマを捕獲してほしいと願っています。民家に侵入したクマについて湯沢市は捕獲用のおりに入るのを待ち続ける方針です。湯沢市 東海林亮二 副市長「まずはクマを落ち着かせるということで、箱わなからちょっと人を遠ざけて様子を見ている状況ですので、まずはこの状況で取り組んでいきたいなと考えているところですけれども、またこれがまだ数日伸びる場合によっては決してそれ（緊急銃猟）も排除できないとは考えていますけれども、現在は箱わなで捕獲について検討しているところです」現時点で湯沢市は「家のどの位置にクマがいるかわからず発砲して確実に捕獲できる保証がない」「弾丸が壁を貫通した場合付近への被害が懸念される」などとして緊急銃猟は実施しない方針です。ただ、「民家の中には食料があるとみられ捕獲用のおりに入れたエサが効果を発揮していない可能性も否定できない」として“事態が長期化するおそれもある”という見方を示しています。