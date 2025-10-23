22/7が12月10日にリリースする3rdアルバムに、『MUSIC ON! TV』にて放送された西條和の特番が収録されることが決定した。

（関連：22/7（ナナブンノニジュウニ）、ミュージカルスタイルで続ける進化 『Magic School Days』7月公演レポ）

今回収録されるのは、2025年8月28日開催の『西條和 卒業コンサート ～存在の証明～』の公演前夜に放送されたドキュメンタリー番組『22/7 西條和 Last Story ～この夜が明ける頃には～』と、10月に放送された続編『22/7 西條和 After Story ～透明な記念日～』だ。

グループ結成から約8年半、その中核を担ってきた西條。『22/7 西條和 Last Story ～この夜が明ける頃には～』では、15thシングル『あなたでなくちゃ』をもってグループ卒業を発表し、卒業曲のレコーディング現場、卒業コンサートに向けた衣装撮影やリハーサル風景、そして、デビュー前から芸能界への背中を押してくれていた親戚に卒業を報告しに訪れた愛媛 大三島での特別な時間など、刻一刻と近づく“その日”までの軌跡に密着。思い出の地を巡りながら、アイドルとして活動してきた自らの軌跡を振り返り、未来にも想いを馳せる内容となっている。

一方、『22/7 西條和 After Story ～透明な記念日～』では、初披露となったピアノソロ演奏の直前の様子や、22/7の元リーダー 帆風千春のサプライズ登場までの舞台裏に完全密着。“カレンダーには何の印もついていない何気ない一日でも、あの日あの場所で、同じ瞬間を過ごした人にとっては、いつまでも色褪せない『透明な記念日』になる”そんな一日の記憶が詰まった映像となっている。

本映像は、3rdアルバムの完全生産限定盤BのBlu-ray2に収録。さらに、同盤のBlu-ray1には卒業公演『西條和 卒業コンサート ～存在の証明～』の本編が収録され、“西條和尽くし”の内容となっている。

また、完全生産限定盤CのCDディスク2に収録される“22/7 Cover Song Collection”の楽曲も発表。あわせて、店頭別購入者特典の絵柄も公開された。

なお22/7は、3rdアルバムリリースに伴い全国各地にてリリースイベントも開催予定。さらに、デビュー8周年を祝う『22/7 ANNIVERSARY LIVE 2025』を12月14日に開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）