【速報】プロ野球ドラフト会議で岡山市出身の岡城快生選手（岡山一宮‐筑波大学）が阪神から3位指名

2025年10月23日 18時7分

RSK山陽放送

写真拡大

現在、行われているプロ野球のドラフト会議で、岡山市出身で筑波大学の岡城快生選手が阪神から3位で指名されました。