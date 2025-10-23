¡ÖÍÄÃÕ±à¤ÎÌÌÀÜÀ¨¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×34ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥à¤ª¼õ¸³¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤Î½©¥¤¥Á¥ª¥·¡×¥É¥é¥Þ¾ìÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¥Ë¥»¥Þ¥Þ·ÀÌó¤Ç¼õ¸³ÌÌÀÜ¤Ë!!
¡¡¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×(TBS¡Ë¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ë¥»¥Þ¥Þ·ÀÌó¤Ç·°(ÇÈÎÜ)¤¬¤¤¤í¤Ï(ÃÓÂ¼ÊËºÌ)¤Î¼õ¸³ÌÌÀÜ¤Ë!!¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó!º£½µ¤â¥É¥¥É¥¤ÎÍ½´¶¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡¢²ÖÂ¼·°Ìò¤ÎÇÈÎÜ¤ÈÌ¼¤ÎÆü¹â¤¤¤í¤ÏÌò¤ÎÃÓÂ¼ÊËºÌ¤¬°Ø»Ò¤Ë¹ø¤«¤±¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÍÄÃÕ±à¤ÎÌÌÀÜÀ¨¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ñ¥Ô¡¼¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¡Ö½Ð¤Æ¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¼çÌòµé¤Î»ÒÌòÁ´¤Æ¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½©¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹º£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£